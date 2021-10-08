Budaun News: नाली निकालने के विवाद में युवक पर हमला

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मोहल्ला निवासी प्रशांत रायजादा ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में कहा है कि पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति उनकी निजी जगह पर अपने घर की नाली निकालने का प्रयास कर रहा है। वह इसका विरोध करते हैं, इसी बात को लेकर पड़ोसी उनसे रंजिश मानता है। आरोप है कि सोमवार शाम करीब छह बजे वह अपने घर के दरवाजे पर खड़े थे।तभी आरोपी अपने तीन-चार साथियों के साथ पहुंचा और नाली के विवाद को लेकर गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर एक आरोपी ने लोहे की भारी वस्तु से उनके सिर पर वार कर दिया। शोर सुनकर मोहल्ले के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। सीओ सहसवान अशोक कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी। तहरीर मिलने के बाद उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। संवाद