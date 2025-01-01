Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Bloody clash over long-standing land dispute; 14 injured

Budaun News: जमीन की पुरानी रंजिश में खूनी संघर्ष, 14 घायल

Wed, 11 Nov 2026 12:00 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:00 AM IST
विज्ञापन
Bloody clash over long-standing land dispute; 14 injured
बदायूं के गांव रुदेना घघोसी में दो पक्षो में मारपीट के  घायल सीएचसी पर बैठे। संवाद
बिल्सी। गांव रुदेना घघोसी में मंगलवार शाम जमीन को लेकर चली आ रही पुरानी रंजिश में मारपीट हो गई। देखते ही देखते दोनों ओर से लाठी-डंडे चलने लगे। संघर्ष में दोनों पक्षों के 14 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए बिल्सी सीएचसी में भर्ती कराया गया है।
विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, पहले पक्ष के प्रवेंद्र, ओमपाल, सोमवीर और रंजीत पुत्रगण हरनाम, कालीचरण पुत्र झंडू सिंह, राजनश्री पत्नी रंजीत, सत्यवती पत्नी ओमपाल और रविंद्र पुत्र कालीचरण घायल हुए हैं। वहीं दूसरे पक्ष के हरिओम पुत्र इलकार, अजीत पुत्र राजन, बर्फा पत्नी महावीर, महावीर पुत्र साहब सिंह, जमुना सिंह और सुखवीर पुत्र महावीर भी घायल हो गए।
विज्ञापन

क्षेत्राधिकारी आलोक सिद्धू ने बताया कि जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed