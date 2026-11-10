Budaun News: सिटी में आज

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बैठक : सिविल लाइंस स्थित कार्यालय में स्वाभिमान सेवा संघर्ष समिति की बैठक सुबह दस बजे से।

- मालवीय आवास पर भाकियू की बैठक दोपहर 12 बजे से।



आरती : कछला घाट पर गंगा आरती शाम छह बजे से।

रामलीला : अलापुर स्थित रामलीला मैदान पर हो रही रामलीला में नारद मोह की लीला का मंचन शाम पांच बजे।