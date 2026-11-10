Budaun News: वांछित बाल अपचारी को कोर्ट ने किशोर सदन भेजा

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12 सितंबर को थाना जरीफनगर क्षेत्र के गांव ढेल निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उनकी पुत्री को बाल अपचारी बहलाकर ले गया था। मामले में कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने अपहृता को सकुशल बरामद कर उसके बयान दर्ज कराए थे। विवेचना और साक्ष्य संकलन के आधार पर विजय और मंगली की नामजदगी गलत पाई गई। सीओ आलोक सिद्दू ने बताया कि मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मामले में वांछित बाल अपचारी को मुजरिया तिराहे से पकड़ा और उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से किशोर सदन भेज दिया गया। संवाद

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बिल्सी। कोतवाली पुलिस ने अपहरण के मामले में वांछित बाल अपचारी को मंगलवार को मुजरिया तिराहे से पकड़कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे किशोर सदन भेज दिया गया।