Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   The court sent the wanted juvenile offender to a juvenile home.

Budaun News: वांछित बाल अपचारी को कोर्ट ने किशोर सदन भेजा

Tue, 10 Nov 2026 11:59 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
The court sent the wanted juvenile offender to a juvenile home.
बिल्सी। कोतवाली पुलिस ने अपहरण के मामले में वांछित बाल अपचारी को मंगलवार को मुजरिया तिराहे से पकड़कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे किशोर सदन भेज दिया गया।
विज्ञापन

12 सितंबर को थाना जरीफनगर क्षेत्र के गांव ढेल निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उनकी पुत्री को बाल अपचारी बहलाकर ले गया था। मामले में कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने अपहृता को सकुशल बरामद कर उसके बयान दर्ज कराए थे। विवेचना और साक्ष्य संकलन के आधार पर विजय और मंगली की नामजदगी गलत पाई गई। सीओ आलोक सिद्दू ने बताया कि मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मामले में वांछित बाल अपचारी को मुजरिया तिराहे से पकड़ा और उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से किशोर सदन भेज दिया गया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed