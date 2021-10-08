Budaun News: ट्रक की टक्कर से हुई थी यामीन की मौत, रिपोर्ट दर्ज

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कोतवाली क्षेत्र के गांव बसोमा निवासी यामीन और उनके दोस्त मुशाहिद को बदायूं से जाते समय सामने से ट्रक ने टक्कर मार दी थी। हादसे में यामीन की मौके पर ही मौत हो गई थी। मुशाहिद का बरेली के अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतक यामीन के पिता हामिद उर्फ पल्लू ने पुलिस को ट्रक का नंबर भी बताया था। पुलिस ने ट्रक चालक पर लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कर ली है।हामिद ने बताया कि उनका बेटा अपनी साइड में बाइक चला रहा था। सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज करके चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। संवाद