एचपीसीएल हत्याकांड : गवाह अमरपाल की हुई गवाही, आज भी होगी सुनवाई

विज्ञापन



अब अमरपाल का शेष बयान बृहस्पतिवार को अदालत में दर्ज किया जाएगा। बता दें कि 12 मार्च को सैंजनी स्थित एचपीसीएल प्लांट में मुख्य आरोपी अजय प्रताप ने घुसकर उप महाप्रबंधक सुधीर गुप्ता और सहायक मुख्य प्रबंधक हर्षित मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद मामले की विवेचना के आधार पर आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। संवाद

विज्ञापन

बदायूं। मूसााझाग थाना क्षेत्र के गांव सैंजनी स्थित एचपीसीएल प्लांट में हुए बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड के मामले में बुधवार को जिला न्यायाधीश विवेक संगल की अदालत में गवाह अमरपाल की गवाही दर्ज की गई। समय पूरा होने के कारण गवाही पूरी नहीं हो सकी।