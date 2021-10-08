Budaun News: सिटी में आज

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प्रशिक्षण : जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बदायूं में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में क्षमता संवर्द्धन प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से।

स्वास्थ्य शिविर : ब्लॉक जगत के गांव नैथू में स्वास्थ्य शिविर सुबह 10 बजे से।

निरीक्षण : शासन की ओर से आई टीम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिल्सी का निरीक्षण सुबह 10 बजे से करेगी।

श्रीमद्भागवत कथा : बिल्सी के मोहल्ला संख्या पांच स्थित श्री सिद्धपीठ बालाजी दरबार की ओर से स्कूल परिसर में चल रही श्रीमद्भागवत कथा अपराह्न दो बजे से।

श्रीरामलीला का शुभारंभ : कादरचौक में राधाकांत मंदिर, रामलीला मैदान में 16 दिवसीय रामलीला एवं मेले का शुभारंभ रात 8 बजे।

आंदोलन : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जनपद के एनएचएम कार्मिकों का आंदोलन सुबह 9 बजे से।