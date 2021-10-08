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Budaun News: स्वाइन फ्लू से पीड़ित महिला की मौत, नए दो और केस पॉजिटिव मिले

Wed, 02 Sep 2026 01:01 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Wed, 02 Sep 2026 01:01 AM IST
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Woman suffering from swine flu dies, two more cases test positive
बदायूं। बिल्सी क्षेत्र के एक गांव की 73 वर्षीय स्वाइन फ्लू पीड़ित महिला की मंगलवार को बरेली के निजी मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान मौत हो गई। जबकि नए दो मरीज और पॉजिटिव मिले हैं। उनका उपचार चल रहा है। अब तक जिले में सात केस मिल चुके हैं। स्वाइन फ्लू का संक्रमण सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है।
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बिल्सी क्षेत्र के एक गांव निवासी 73 वर्षीय महिला की स्वाइन फ्लू से मौत के बाद विभाग ने महिला के संपर्क में आने वाले लोगों की जानकारी जुटाने के साथ ही आवश्यक निगरानी शुरू कर दी है। महिला की 13 अगस्त को तबीयत घर में बिगड़ी तो उन्हें अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि महिला की हालत गंभीर थी। उपचार के दौरान उनकी मौत हुई। हालांकि, स्वास्थ्य विभाग महिला की मौत का कारण सीधे स्वाइन फ्लू को नहीं मान रहा है।
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विभाग के अनुसार निजी मेडिकल कॉलेज में महिला की मौत सेप्टिक शॉक, एनीमिया, निमोनिया के कारण बताई गई है। जिले में अब तक बिल्सी, बिसौली, आसफपुर, सहसवान और आवास विकास और माल गोदाम क्षेत्र के सात मरीज सामने आ चुके हैं। सभी अन्य जनपदों में ही पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं पर इलाज चल रहा है। इधर, एक्टिव मरीजों के स्वास्थ्य पर विभाग की नजर बनी है।
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वर्जन-
- बरेली के एक मेडिकल कॉलेज में महिला की मौत हुई है। यह 13 अगस्त से फेफड़ों में संक्रमण का अलीगढ़ मेडिकल में इलाज करा रही थीं। वहां से 27 अगस्त को बरेली में भर्ती हुई थीं। महिला को स्वाइन फ्लू पुष्टि हुई हैं, लेकिन मौत को कारण अन्य बीमारियां हैं।
डॉ. विकास शर्मा, सीएमओ बदायूं
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