Budaun News: स्वाइन फ्लू से पीड़ित महिला की मौत, नए दो और केस पॉजिटिव मिले

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बिल्सी क्षेत्र के एक गांव निवासी 73 वर्षीय महिला की स्वाइन फ्लू से मौत के बाद विभाग ने महिला के संपर्क में आने वाले लोगों की जानकारी जुटाने के साथ ही आवश्यक निगरानी शुरू कर दी है। महिला की 13 अगस्त को तबीयत घर में बिगड़ी तो उन्हें अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि महिला की हालत गंभीर थी। उपचार के दौरान उनकी मौत हुई। हालांकि, स्वास्थ्य विभाग महिला की मौत का कारण सीधे स्वाइन फ्लू को नहीं मान रहा है।विभाग के अनुसार निजी मेडिकल कॉलेज में महिला की मौत सेप्टिक शॉक, एनीमिया, निमोनिया के कारण बताई गई है। जिले में अब तक बिल्सी, बिसौली, आसफपुर, सहसवान और आवास विकास और माल गोदाम क्षेत्र के सात मरीज सामने आ चुके हैं। सभी अन्य जनपदों में ही पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं पर इलाज चल रहा है। इधर, एक्टिव मरीजों के स्वास्थ्य पर विभाग की नजर बनी है।वर्जन-- बरेली के एक मेडिकल कॉलेज में महिला की मौत हुई है। यह 13 अगस्त से फेफड़ों में संक्रमण का अलीगढ़ मेडिकल में इलाज करा रही थीं। वहां से 27 अगस्त को बरेली में भर्ती हुई थीं। महिला को स्वाइन फ्लू पुष्टि हुई हैं, लेकिन मौत को कारण अन्य बीमारियां हैं।डॉ. विकास शर्मा, सीएमओ बदायूं