बदायूं में दो दोस्तों की मौत: रात में ढाबे पर खाना खाने जा रहे थे दोनों, तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर

दूसरे ढाबे जा रहे थे दोनों

इसके बाद दोनों भदरौली के पास ढाबे पर खाना खाने को जाने लगे। इसी दौरान असरासी पुलिया के पास उनकी बाइक को किसी वाहन ने टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सौरभ उर्फ चीता दो भाई में छोटा था। उनके पिता गोपाल जौहरी समोसे की दुकान चलाते है। वह उनकी दुकान में मदद करता था।



वीरेश उर्फ विपिन पांच भाई में सबसे बड़ा था। विपिन के पिता खेतीबाड़ी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। मोहल्ले में दो दोस्तों की मौत के बाद माहौल गमगीन हो गया। सीओ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है।