यूपी: स्वाइन फ्लू से पीड़ित बदायूं के मरीज की मौत, बरेली के निजी मेडिकल कॉलेज में चल रहा था उपचार

स्वाइन फ्लू से पीड़ित बदायूं के एक मरीज की मौत हो गई। बिल्सी क्षेत्र निवासी 72 साल के मरीज का बरेली के एक निजी मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा था। वह पहले से ही बीमार चल रहे थे। मेडिकल कॉलेज में हुई जांच रिपोर्ट में उनमें स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई। हालांकि जिले के विभागीय अफसरों का कहना है कि मरीज को अन्य बीमारी भी थी, जिसका वह उपचार करा रहे थे। स्वाइन फ्लू से मौत होने की पुष्टि विभाग नहीं कर रहा है। सीएमओ डॉ. विकास शर्मा ने बताया कि जिले के आठ लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें चार सक्रिय हैं। उपचार से तीन स्वस्थ्य हो गए हैं।

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दिल्ली, अलीगढ़ में रह रहे हैं स्वाइन फ्लू से संक्रमित

बड़े शहरों में रह रहे जिले के लोग स्वाइन फ्लू की चपेट में आए हैं। इनमें से दो दिल्ली, दो अलीगढ़ और एक व्यक्ति ग्रेटर नोएडा में जांच के दौरान संक्रमित मिला है। संबंधित स्थानों पर ही उनका इलाज कराया जा रहा है। जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीम संक्रमितों की जानकारी जुटाने के लिए उनके बताए पते और संबंधित स्थानों पर पहुंची, लेकिन जिले में कोई मरीज रहता हुआ नहीं मिला।