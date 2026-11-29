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पीड़िता के मुताबिक, 18 नवंबर की रात करीब नौ बजे उसके घर के गेट के सामने पड़ोसी हरिचंद पुत्र राजपाल और नत्थू का एक रिश्तेदार बैठकर शराब पी रहे थे। महिला ने जब उन्हें गेट के सामने ऐसा करने से मना किया तो दोनों गाली-गलौज करने लगे। आरोप है कि इसी दौरान नत्थू और गुड्डू भी वहां पहुंच गए। चारों ने महिला के साथ गाली-गलौज करते हुए उसे लाठी-डंडों से पीट दिया।हमले में महिला के सिर में खुली चोट आई, जबकि हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें लगीं। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह महिला को बचाया। आरोप है कि हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से चले गए थे। पुलिस ने महिला का चिकित्सकीय परीक्षण कराने के बाद उसकी तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है।सीओ आलोक सिद्धू ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। थाना उघैती पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संवाद