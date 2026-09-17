Budaun News: दहेज में 10 लाख न देने पर महिला से मारपीट, रिपोर्ट

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बिल्सी निवासी महिला ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि उसने अपनी बेटी की शादी अप्रैल 2025 में बरेली के सुभाषनगर निवासी उत्कर्ष सक्सेना से की थी। शादी में करीब 20 लाख रुपये खर्च हुए थे। आरोप है कि ससुराल वाले इससे संतुष्ट नहीं थे। वे व्यापार करने के लिए 10 लाख रुपये मांग रहे थे।तहरीर के अनुसार 29 जुलाई को उत्कर्ष, उसकी मां और भाई ने रुपये लाने को लेकर उनकी बेटी से मारपीट की। वह बचने के लिए बाथरूम में बंद हो गई और 112 नंबर पर सूचना दी। आरोप है कि वहां भी उसके साथ मारपीट की गई और फोन छीनकर घर से निकाल दिया गया। उधर, सीओ आलोक सिद्धू ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद