बदायूं में वारदात: दिनदहाड़े ईंट से सिर कूचकर ग्रामीण की हत्या, पथराव में तीन परिजन घायल, आरोपी गिरफ्तार

बदायूं के वजीरगंज थाना क्षेत्र के गांव फतेहनगला में ईंट से सिर कुचलकर 45 वर्षीय खेमकरन की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्यारोपियों ने खेमकरन को बचाने आए उनके परिवार के तीन लोगों पर भी पथराव किया। उन्हें भी चोटें आई हैं। घटना के बाद मुख्य हत्यारोपी अपने अन्य साथियों के साथ मौके से फरार हो गया। गांव में पथराव व हत्या होने की सूचना से पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई।

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सीओ सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार के साथ ग्रामीणों से पूछताछ कर घटना की जानकारी ली। काफी देर तक परिजनों ने घटनास्थल से शव उठने नहीं दिया। आक्रोशित परिजन हत्यारोपियों को गिरफ्तार करने की मांग पर कर रहे थे। काफी समझाने पर शव पोस्टमॉर्टम के लिए उठने दिया। गांव में तीन थानों की पुलिस तैनात कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक फतेहनगला गांव में खेमकरन और हत्यारोपी अवनीश मकान आमने-सामने हैं। अवनीश शराब पीने का आदी बताया जाता है।पुलिस ने घटनास्थल पर ग्रामीणों से पूछताछ की, जिसमें यह बात सामने आई कि मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे खेमकरन गांव में ही अपनी खाली जगह को कंडे थोपने के लिए दरांती व खुरपी से साफ कर रहे थे। तभी वहां पर अवनीश अपने दोस्त पान सिंह व दो अन्य के साथ पहुंचा और खेमकरन पर ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया। खेमकरन चिल्लाए, लेकिन डर की वजह से अन्य ग्रामीण मौके पर बचाने की हिम्मत नहीं जुटा सके।