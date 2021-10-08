Budaun News: गैस एजेंसी पर सिलिंडर लेने गए दो भाइयों से मारपीट
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:36 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:36 AM IST
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बिसौली। गैस एजेंसी पर सिलिंडर लेने गए चंदपुरा गांव निवासी दो भाइयों के साथ खजूरिया गांव के दबंगों ने गाली-गलौज और मारपीट कर दी। पीड़ितों ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
पीड़ित ज्यादेव और उनके भाई नरदेव निवासी चंदपुरा गैस लेने एजेंसी पर गए थे। आरोप है कि इसी दौरान खजूरिया के कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया, अभद्रता और गाली-गलौज की। विरोध करने पर लाठी-डंडों से पिटाई कर दी। घटना से एजेंसी पर अफरातफरी मच गई। पीड़ितों ने किसी तरह निकलकर जान बचाई और कोतवाली पहुंचकर शिकायत दी। सीओ अंशुमन श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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पीड़ित ज्यादेव और उनके भाई नरदेव निवासी चंदपुरा गैस लेने एजेंसी पर गए थे। आरोप है कि इसी दौरान खजूरिया के कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया, अभद्रता और गाली-गलौज की। विरोध करने पर लाठी-डंडों से पिटाई कर दी। घटना से एजेंसी पर अफरातफरी मच गई। पीड़ितों ने किसी तरह निकलकर जान बचाई और कोतवाली पहुंचकर शिकायत दी। सीओ अंशुमन श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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