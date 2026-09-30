Budaun News: डहरपुर कला गांव में तीन मंजिला मकान झुका, 12 मकानों को खतरा
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:41 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:41 AM IST
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दातागंज। डहरपुर कला गांव में एक तीन मंजिला मकान एक तरफ झुक गया है, जिससे पड़ोस के करीब 12 मकानों को खतरा पैदा हो गया है। पड़ोसियों ने एसडीएम से समस्या के निदान की गुहार लगाई है।
गांव के रामनाथ, केहरी, वरुणपाल, बनवारी लाल, प्रेमपाल, भोपाल और रमेश ने एसडीएम विनोद कुमार सिंह को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि पड़ोसी पप्पू गुप्ता ने थोड़ी जगह में तीन मंजिला भवन खड़ा कर लिया है, जो सुरक्षा के हिसाब से खतरनाक है। अब यह भवन एक तरफ झुक गया है, यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो मोहल्ले के अन्य मकानों को भारी नुकसान होगा। जनहानि की भी आशंका है। इस संबंध में एसडीएम विनोद कुमार सिंह ने बताया कि शिकायत मिली है, जांच कराकर समस्या का निदान कराया जाएगा।
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गांव के रामनाथ, केहरी, वरुणपाल, बनवारी लाल, प्रेमपाल, भोपाल और रमेश ने एसडीएम विनोद कुमार सिंह को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि पड़ोसी पप्पू गुप्ता ने थोड़ी जगह में तीन मंजिला भवन खड़ा कर लिया है, जो सुरक्षा के हिसाब से खतरनाक है। अब यह भवन एक तरफ झुक गया है, यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो मोहल्ले के अन्य मकानों को भारी नुकसान होगा। जनहानि की भी आशंका है। इस संबंध में एसडीएम विनोद कुमार सिंह ने बताया कि शिकायत मिली है, जांच कराकर समस्या का निदान कराया जाएगा।
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