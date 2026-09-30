Budaun News: सिटी में आज

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श्रीरामकथा : बिल्सी के कछला रोड स्थित श्री माहेश्वरी धर्मशाला में श्रीराम-कृष्ण समिति की ओर से श्रीरामकथा का आयोजन शाम तीन बजे से।

स्वास्थ्य शिविर : सैदपुर में सेवा संकल्प अभियान के तहत नगर पंचायत सभागार में दिव्यांग जनों के लिए स्वास्थ्य सेवा शिविर दोपहर बारह बजे से।

- कुंवरगांव क्षेत्र के कैली गांव में स्वास्थ्य जांच शिविर सुबह दस बजे से।

गंगा आरती : कछला घाट पर गंगा आरती शाम सात बजे।

कथा : शिव शक्ति फार्म हाउस नखासा बाजार करनपुर में श्रीशिव महापुराण अपराह्न दो बजे से।