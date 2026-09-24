Budaun News: सिटी में आज

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प्रतियोगिताएं : बिल्सी के महाराणा डिग्री कॉलेज में सेवा सप्ताह के तहत विभिन्न प्रतियोगिताएं सुबह दस बजे से।स्काउट गाइड शिविर : राजाराम महिला इंटर कॉलेज में भारत स्काउट गाइड का त्रिदिवसीय शिविर सुबह दस बजे से।रक्तदान शिविर : भाजपा के सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उझानी में रक्तदान शिविर सुबह 10 बजे से।स्वास्थ्य शिविर : बिल्सी सीएचसी और म्याऊं पीएचसी केंद्र पर प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर सुबह दस बजे से।- सैदपुर क्षेत्र के मीरापुर गांव और जगत के ग्राम नैथू में स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य शिविर सुबह दस बजे से।आयुष्मान कार्ड शिविर : गांव पेपल स्थित प्राथमिक विद्यालय में पात्र लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड शिविर सुबह दस बजे से।भंडारा : नगर पंचायत दहगवां के श्रीराम मंदिर पर भंडारे का आयोजन दोपहर 12 बजे से।- उसावां के मुख्य बाजार बाबा लक्कड़ दास खाटू श्याम मंदिर पर भंडारा अपराह्न दो बजे से।श्रीराम कथा : बिल्सी के कछला रोड स्थित श्री माहेश्वरी धर्मशाला में श्रीराम-कृष्ण समिति की ओर से श्रीरामकथा का आयोजन शाम तीन बजे से।रामलीला का मंचन : गांव गुधनी-खौसारा में बलदाऊ जी मंदिर पर चल रहे मेले में रामलीला का मंचन रात नौ बजे से।