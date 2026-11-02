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Budaun News: पशुशाला में बंधे तीन पशुओं की जहर से मौत, एक गंभीर

Mon, 02 Nov 2026 01:55 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:55 AM IST
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Three animals tied in a cattle shed die from poisoning; one in critical condition
बिल्सी। गांव बमेंढ़ में शनिवार देर रात कुछ लोगों ने एक किसान की पशुशाला में बंधे चार पशुओं को जहर दे दिया। इसमें तीन पशुओं की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। आरोपियों ने किसान की पांच बीघा शिमला मिर्च की फसल भी बर्बाद कर दी। किसान ने करीब 10 लाख रुपये का नुकसान होने की बात कही है। कोतवाली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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गांव निवासी वीरेंद्र पाल प्रजापति पुत्र चंद्रपाल ने बताया कि रविवार की सुबह पशुशाला पहुंचने पर उन्हें घटना की जानकारी हुई। चारों पशुओं की हालत बिगड़ी हुई थी। इनमें तीन की मौत हो चुकी थी, जबकि एक गंभीर अवस्था में था। उन्होंने आरोप लगाया कि अज्ञात लोगों ने रात में पशुओं को जहर देने के साथ ही उनकी शिमला मिर्च की फसल भी नष्ट कर दी।
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सूचना पर पुलिस और पशु चिकित्सक मौके पर पहुंचे। जानकारी मिलने पर एसडीएम गौरव आर्य ने जांच के लिए टीम गांव भेजी है। इधर, सीओ आलोक सिद्दू ने बताया कि मृत पशुओं का पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा। अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। बिल्सी कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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