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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   The name of the road from Pathik Chowk to Bhagat Singh Chowk has been changed.

Budaun News: पथिक चौक से भगत सिंह चौक तक की सड़क का नाम बदला

Tue, 10 Nov 2026 01:34 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 01:34 AM IST
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The name of the road from Pathik Chowk to Bhagat Singh Chowk has been changed.
बदायूं शहर में पथिक चौक के पास आयोजित कार्यक्रम में आईपीएस स्व. केवल खुराना मार्ग के नामकरण ​शि
बदायूं। शहर में पथिक चौक से सरदार भगत सिंह चौक तक की सड़क अब आईपीएस स्वर्गीय केवल खुराना मार्ग के नाम से जानी जाएगी। छोटी दिवाली की रात पथिक चौक पर आयोजित समारोह में नगर पालिका की चेयरपर्सन फात्मा रजा ने मार्ग के नामकरण संबंधी शिलापट का अनावरण किया।
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मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री आबिद रजा ने कहा कि जिले के लिए यह महत्वपूर्ण अवसर है। स्वर्गीय केवल खुराना ने पुलिस सेवा में रहते हुए अपनी कर्तव्यनिष्ठा और कार्यशैली से पुलिस विभाग के साथ समाज में भी अमिट छाप छोड़ी। आमजन के प्रति उनका समर्पण और सेवा भाव हमेशा याद किया जाएगा। उनका जीवन सभी के लिए प्रेरणास्रोत है।
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समारोह की अध्यक्षता कर रहीं चेयरपर्सन फात्मा रजा ने कहा कि नगर पालिका शहर के विकास और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वरिष्ठ समाजसेवी व स्वर्गीय केवल खुराना के पिता अशोक खुराना ने कहा कि नगर पालिका ने किया बहुत बड़ा यह काम, याद रहेगा सर्वदा अब केवल का नाम। इस मौके पर ज्योति मेहंदीरत्ता, सुभाष बतरा, डीके चड्डा, गुरदीप सिंह, हरभजन सिंह मौजूद रहे। संचालन रविंद्र मोहन सक्सेना ने किया।
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