रक्तदान से बढ़कर कोई मानव सेवा नहीं : बीएल वर्मा

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केंद्रीय राज्यमंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि रक्तदान मानव सेवा का श्रेष्ठ माध्यम है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सेवा कार्यों के माध्यम से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लिया जा रहा है। युवाओं को सेवा कार्यों में आगे आने की जरूरत है।शिविर का शुभारंभ केंद्रीय राज्यमंत्री बीएल वर्मा, सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता, बिल्सी विधायक हरीश शाक्य, पूर्व विधायक धर्मेंद्र शाक्य, एमएलसी प्रतिनिधि शारदेन्दु पाठक, डीएम अवनीश राय, सीडीओ गामिनी सिंगला एवं मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. शिव कुमार ने फीता काटकर किया।जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता ने कहा कि सेवा भाजपा की कार्य संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि रक्तदान किसी जरूरतमंद के जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्सी विधायक हरीश शाक्य ने कहा कि सेवा और सहयोग की भावना समाज को मजबूत बनाती है।पूर्व विधायक धर्मेंद्र शाक्य ने कहा कि रक्तदान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना भी इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वहीं, रानी अवंतीबाई लोधी शिक्षण संस्थान के छात्रावास में बच्चों ने भी रक्तदान किया। डीके भारद्वाज ने कहा रक्तदान मानवता की सेवा का महत्वपूर्ण माध्यम है।नगला मंदिर में भाजपाइयों ने किया दीर्घायु यज्ञबदायूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर नगला मंदिर में भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने पूजा-अर्चना कर दीर्घायु यज्ञ किया। भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता, सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता एवं पूर्व विधायक धर्मेंद्र शाक्य ने यज्ञ में आहुति देकर नरेंद्र मोदी के उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। इस अवसर पर जिला महामंत्री जोगेंद्र सिंह पटेल, सुखदेव सिंह राठौर, आशीष शाक्य मौजूद रहे। संवादवृद्धाश्रम में बुजुर्गों को फल-मिठाई बांटकर मनाया मोदी का जन्मदिनबिल्सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बृहस्पतिवार विधायक हरीश शाक्य बांस बरोलिया स्थित वृद्धाश्रम पहुंचे। उन्होंने आश्रम में रह रहे बुजुर्गों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और फल व मिठाई वितरित की। आश्रम में मौजूद लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना की। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन ओमप्रकाश सागर, कोतवाल मनोज कुमार सिंह, एसआई संजीव कुमार सिंह, तेजस्वी सागर आदि मौजूद रहे। संवादसमरसता संगोष्ठी में पीएम का जन्मदिवस मनायादातागंज। एक कोल्ड स्टोर परिसर में आयोजित समरसता संगोष्ठी में क्षेत्रीय विधायक राजीव कुमार सिंह और बिल्सी के विधायक हरीश शाक्य ने भाजपा शासन की उपलब्धियां गिनाईं। बिल्सी विधायक हरीश शाक्य ने कहा कि विपक्ष के पास इस समय कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वह बौखलाया हुआ है।ब्लॉक प्रमुख अत्येंद्र विक्रम सिंह ने कहा की प्रदेश में विकास का सैलाब आया हुआ है। अकेले दातागंज विधानसभा क्षेत्र में 7000 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्य हुए हैं। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य के भाई देवेंद्र शाक्य ने कहा कि सरकार में समाज के हर वर्ग की सहभागिता है, लेकिन मौर्य समाज को अधिक सम्मान मिला है। गोष्ठी का संचालन तेजपाल सागर ने किया। इस मौके पर अशोक कुमार एडवोकेट, नरेंद्र शाक्य, सत्येंद्र शाक्य, पन्नालाल शाक्य, यादवेंद्र शाक्य आदि ने भी विचार व्यक्त किए। संवादपीएम मोदी के जन्मदिवस पर मिष्ठान व फल बांटेउसावां। भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने केक काटकर प्रधानमंत्री के दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना की। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को दीपक की थैलियां, फल एवं मिष्ठान वितरित किए गए। सभी से अपने घरों में दीपक जलाने का आह्वान किया गया। इस मौके पर भाजपा नेता दिनेश कुमार सिंह, भाजपा ब्रज क्षेत्र मंत्री महेश राठौर, भाजपा मंडल अध्यक्ष राहुल कुमार लोधी आदि मौजूद रहे। संवाददीपों से सजाया उसावां नगर पंचायत कार्यालयउसावां। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर नगर पंचायत उसावां को आकर्षक ढंग से दीपों से सजाया गया। शाम होते ही नगर पंचायत परिसर रोशनी से जगमगा उठा। इस दौरान नगर पंचायत चेयरपर्सन प्रियंका सिंह चौहान के प्रतिनिधि अनिल सिंह चौहान ने केक काटकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर भाजपा ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री महेश राठौर, अरुल प्रताप सिंह, धर्मेन्द्र सिंह चौहान, डीके गुप्ता समेत नगर पंचायत के सभासद, कर्मचारी और अन्य लोग मौजूद रहे। संवादमरीजों को फल बांटकर मनाया मोदी का जन्मदिनबिसौली। विधायक आशुतोष मौर्य के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों, चिकित्सकों और कार्यकर्ताओं ने सरकारी अस्पताल पहुंचकर भर्ती मरीजों को सेब और केले बांटे। पूर्व चेयरपर्सन सुषमा मौर्य, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चंद्रा, निम्मी शर्मा, डॉ. मनोज माहेश्वरी, डॉ. सुविधा माहेश्वरी, मंडल अध्यक्ष मनोज गुप्ता, शिवम शंखधार आदि मौजूद रहे। संवाद