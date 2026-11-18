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निरीक्षण के दौरान टीम ने ऑनलाइन चेकलिस्ट भरने के साथ ओपीडी, 14 प्रकार की जांचों और 19 प्रकार के चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता की जांच की। टीम के सदस्यों ने मरीजों से बातचीत कर स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में फीडबैक भी लिया। इसके अलावा केंद्रों पर बिजली, पानी, उपकरणों और अन्य आवश्यक सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण किया गया।टीम में मुरादाबाद मंडल से डॉ. सचिन मलिक और कुलदीप शर्मा शामिल रहे। टीम चार दिनों के निरीक्षण के दौरान जुटाए गए फीडबैक और जानकारियों को संकलित कर पहले मुख्य चिकित्सा अधिकारी और उसके बाद शासन को रिपोर्ट भेजेगी। इस दौरान प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजकुमार गंगवार, एसटीएस बृजेश राठौर, काउंसलर आनंद यादव और एमपीडब्ल्यू रवि सक्सेना मौजूद रहे।