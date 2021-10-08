फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Shots fired after threats in Sirasaul Patti Sitaram; accused fled.

Budaun News: सिरासौल पट्टी सीताराम में धमकी के बाद की फायरिंग, भागे आरोपी

Sun, 11 Oct 2026 01:09 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Sun, 11 Oct 2026 01:09 AM IST
विज्ञापन
Shots fired after threats in Sirasaul Patti Sitaram; accused fled.
बिल्सी। कोतवाली क्षेत्र के गांव सिरासौल पट्टी सीताराम में शुक्रवार सुबह भैंसों को चारा डालने गए व्यक्ति पर तमंचे से गोली चला दी। इस दौरान वह बाल-बाल बच गए। इस मामले में व्यक्ति की पत्नी ने अपने देवर और नंदोई पर जान से मारने की नीयत से फायर करने का आरोप लगाया है। पीड़ित की पत्नी के अनुसार, शुक्रवार तड़के करीब चार बजे उसके पति साजिद भूसे की बोरी लेकर घर के पास घेर में बंधी भैंसों को चारा डालने गए थे। आरोप है कि तभी देवर साहिद उर्फ भूरा और नंदोई वफादीन तमंचे लेकर वहां आ गए। आरोप है कि दोनों ने साजिद को जान से मारने की धमकी दी और फायरिंग कर दी।
विज्ञापन

जमीन पर गिर जाने के कारण गोली उन्हें नहीं लगी। फायरिंग की आवाज और महिला के शोर मचाने पर पुत्रवधू शकीना समेत आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। इस पर आरोपी भाग गए। महिला के मुताबिक, उसने आरोपियों को रोशनी में पहचान लिया था। वह गंभीर हालत में पति को पहले बिल्सी अस्पताल और फिर बदायूं ले गई, जहां उनका उपचार चल रहा है। सीओ आलोक सिद्धू ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed