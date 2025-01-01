Budaun News: सब जूनियर बालक हॉकी के मंडल स्तरीय ट्रायल में तीन खिलाड़ियों हुआ चयन

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ट्रायल के दौरान कोचों ने खिलाड़ियों के खेल कौशल, फिटनेस और मैदान पर प्रदर्शन को परखा। इसके आधार पर 16 खिलाड़ियों का चयन मंडल स्तरीय टीम के लिए किया गया है। चयनित खिलाड़ियों में सौरभ, शिवम और ब्रिजराज शामिल हैं। मंडल स्तर पर चयनित खिलाड़ी 12 से 17 अक्तूबर तक इटावा में आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। हॉकी कोच सैय्यद आबिद अली ने बताया कि मंडलीय टीम में खिलाड़ियों के चयन के बाद अन्य खिलाड़ियों में काफी उत्साह है। जिला क्रीड़ाधिकारी अमित रिछारिया ने चयनित खिलाड़ियों को प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं।

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बदायूं। खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में होने वाली प्रदेश स्तरीय समन्वय सब जूनियर बालक हॉकी प्रतियोगिता के लिए मंडल स्तरीय ट्रायल शुक्रवार को बरेली स्टेडियम में हुए। ट्रायल में मंडल स्तरीय टीम के लिए 16 खिलाड़ियों का चयन किया गया। इसमें जिले के तीन खिलाड़ियों का मंडल स्तरीय टीम में चयन हुआ है।