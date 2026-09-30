Budaun News: तेज बारिश में सुंदरनगर-बहेटा जबीं मार्ग का हिस्सा बहा, आवागमन प्रभावित
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:42 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:42 AM IST
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बिल्सी। दो दिन लगातार हुई बारिश अब ग्रामीण इलाकों में परेशानी का सबब बनने लगी है। बारिश के बाद सुंदरनगर गांव से बेहटा जबीं जाने वाले मार्ग का एक हिस्सा पानी के तेज बहाव में कटकर बह गया। इससे इस मार्ग पर आवागमन प्रभावित हो गया है।
सोमवार को पानी का बहाव तेज होने पर सड़क का हिस्सा कटकर बह गया था। ग्रामीणों के अनुसार, यह रास्ता आसपास के गांवों के लोगों के लिए आवागमन का प्रमुख साधन है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के कारण सड़क की स्थिति और खराब हो सकती है। संवाद
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सोमवार को पानी का बहाव तेज होने पर सड़क का हिस्सा कटकर बह गया था। ग्रामीणों के अनुसार, यह रास्ता आसपास के गांवों के लोगों के लिए आवागमन का प्रमुख साधन है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के कारण सड़क की स्थिति और खराब हो सकती है। संवाद
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