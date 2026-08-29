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Budaun News: विरोध प्रदर्शन के बाद जाने दी गई कछला रोड पर रोडवेज बस

Sat, 29 Aug 2026 01:23 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Sat, 29 Aug 2026 01:23 AM IST
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Roadways bus allowed to pass on Kachla Road after protest
कछला रोड पर जाने से रोकी रोडवेज बस के यात्री उतर आए और प्रदर्शन करने लगे। स्रोत जागरूक नागरिक
बदायूं। पीतल नगरी डिपो की मुरादाबाद-मैनपुरी रोडवेज बस बिल्सी मुजरिया, कछला, कासगंज होते हुए मैनपुरी को जाने वाली एकमात्र सेवा है। मुजरिया चौकी पर पहुंचने के बाद बस काे रोक दिया गया। पुलिस ने हवाला दिया कि पूर्णिमा स्नान के मद्देनजर कछला मार्ग पर प्रशासन ने 24 घंटे के लिए वाहनों पर प्रतिबंध लगाया है। इस पर रक्षाबंधन को निकलीं महिला यात्री बस से उतर आईं और विरोध जताने लगीं। वे सहयात्रियों के साथ थाने पहुंच गईं और विरोध-प्रदर्शन करने लगीं, विरोध बढ़ता देख इंस्पेक्टर ने करीब एक घंटे बाद उन्हें कछला मार्ग पर जाने दिया। बस पहले ही आधा घंटा विलंब से आई, एक घंटा पुलिस से जद्दोजहद में निकल गया। करीब डेढ़ घंटे यात्री परेशान हुए।
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बताते हैं कि बस परिचालक प्रभात कुमार सिंह और चालक सोनू सिंह ने प्रभारी निरीक्षक से अनुरोध भी किया, लेकिन उन्होंने नहीं माना। बस में बैठीं महिला यात्रियों ने रक्षाबंधन के दिन इकलौती बस सेवा रोकने पर भारी विरोध जताया। वाद-विवाद के बीच बस मुजरिया चौराहा पर एक घंटा खड़ी रही। गर्मी और उमस से यात्री बहनें परेशान हो उठीं। परेशान होकर बस में सवार सभी महिला यात्री बच्चों और सहयात्रियों के साथ उतरकर प्रभारी निरीक्षक के कार्यालय पहुंचीं और विरोध जताने लगीं। विरोध बढ़ता देख बस को रोड पर जाने की अनुमति दे दी।
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सीओ सहसवान अशोक कुमार सिंह का कहना है कि बस में रास्ते की भी सवारियां थीं। रक्षाबंधन पर महिलाओं की परेशानी को देखते हुए उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से रूट की स्थिति जानने के बाद अनुमति लेकर बस को जाने दिया गया ताकि महत्वपूर्ण पर्व पर महिलाओं को परेशान न होना पड़े।
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