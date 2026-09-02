Budaun News: बिसौली से अपहृत युवक को 24 घंटे बाद ही तलाशा, आरोपी भागा
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Wed, 02 Sep 2026 01:18 AM IST
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बिसौली। नीम करौली (कैंची धाम) महाराज के दर्शन कर लौटते समय अपहृत किए गए निजरा निवासी लल्ला बाबू को पुलिस ने करीब 24 घंटे बाद सकुशल तलाश लिया। पुलिस ने उन्हें गंगा एक्सप्रेसवे के नीचे ग्राम फिरोजपुर के पास संपर्क मार्ग से ढूंढा। पुलिस के पहुंचने से पहले ही अपहरणकर्ता उन्हें वहां छोड़कर भाग गए। मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दो पुलिस टीमों का गठन किया गया है।
बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के ग्राम निजरा निवासी लल्ला बाबू पुत्र दीनदयाल अपने साथियों के साथ नैनीताल स्थित नीम करौली महाराज के दर्शन करने गए थे। वापसी के दौरान रविवार रात्रि 11 बजे बिसौली आसफपुर मार्ग पर सफेद स्कॉर्पियो सवार लोगों ने उनकी गाड़ी रोककर लल्ला बाबू को जबरन उतार लिया और अपने साथ ले गए थे। घटना के बाद पुलिस ने तत्काल तलाश शुरू कर दी। आरोपियों की गाड़ी के गंगा एक्सप्रेसवे की ओर जाने की जानकारी मिलने पर पुलिस ने पीछा भी किया।
पुलिस पिछले 24 घंटे से लल्ला बाबू की तलाश कर रही थी। इसी बीच पुलिस को भी सोमवार रात एक बजे लल्ला बाबू के फिरोजपुर के पास होने का सुराग मिला। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर उन्हें ढूंढ लिया। पुलिस लल्ला बाबू से पूरी घटना की गहराई से जानकारी ले रही है, जिससे अपहरणकर्ताओं को पकड़ा जा सके।
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सीओ अंशुमन श्रीवास्तव ने बताया कि अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के लिए दो टीम गठित की गई हैं। पुलिस के दबाव के चलते अपहरणकर्ता लल्ला बाबू को छोड़कर भाग गए।
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बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के ग्राम निजरा निवासी लल्ला बाबू पुत्र दीनदयाल अपने साथियों के साथ नैनीताल स्थित नीम करौली महाराज के दर्शन करने गए थे। वापसी के दौरान रविवार रात्रि 11 बजे बिसौली आसफपुर मार्ग पर सफेद स्कॉर्पियो सवार लोगों ने उनकी गाड़ी रोककर लल्ला बाबू को जबरन उतार लिया और अपने साथ ले गए थे। घटना के बाद पुलिस ने तत्काल तलाश शुरू कर दी। आरोपियों की गाड़ी के गंगा एक्सप्रेसवे की ओर जाने की जानकारी मिलने पर पुलिस ने पीछा भी किया।
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पुलिस पिछले 24 घंटे से लल्ला बाबू की तलाश कर रही थी। इसी बीच पुलिस को भी सोमवार रात एक बजे लल्ला बाबू के फिरोजपुर के पास होने का सुराग मिला। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर उन्हें ढूंढ लिया। पुलिस लल्ला बाबू से पूरी घटना की गहराई से जानकारी ले रही है, जिससे अपहरणकर्ताओं को पकड़ा जा सके।
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सीओ अंशुमन श्रीवास्तव ने बताया कि अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के लिए दो टीम गठित की गई हैं। पुलिस के दबाव के चलते अपहरणकर्ता लल्ला बाबू को छोड़कर भाग गए।