Budaun News: बिसौली से अपहृत युवक को 24 घंटे बाद ही तलाशा, आरोपी भागा

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बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के ग्राम निजरा निवासी लल्ला बाबू पुत्र दीनदयाल अपने साथियों के साथ नैनीताल स्थित नीम करौली महाराज के दर्शन करने गए थे। वापसी के दौरान रविवार रात्रि 11 बजे बिसौली आसफपुर मार्ग पर सफेद स्कॉर्पियो सवार लोगों ने उनकी गाड़ी रोककर लल्ला बाबू को जबरन उतार लिया और अपने साथ ले गए थे। घटना के बाद पुलिस ने तत्काल तलाश शुरू कर दी। आरोपियों की गाड़ी के गंगा एक्सप्रेसवे की ओर जाने की जानकारी मिलने पर पुलिस ने पीछा भी किया।पुलिस पिछले 24 घंटे से लल्ला बाबू की तलाश कर रही थी। इसी बीच पुलिस को भी सोमवार रात एक बजे लल्ला बाबू के फिरोजपुर के पास होने का सुराग मिला। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर उन्हें ढूंढ लिया। पुलिस लल्ला बाबू से पूरी घटना की गहराई से जानकारी ले रही है, जिससे अपहरणकर्ताओं को पकड़ा जा सके।सीओ अंशुमन श्रीवास्तव ने बताया कि अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के लिए दो टीम गठित की गई हैं। पुलिस के दबाव के चलते अपहरणकर्ता लल्ला बाबू को छोड़कर भाग गए।