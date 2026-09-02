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Budaun News: जेई पर उपभोक्ता से अभद्रता का आरोप, वीडियो वायरल

Wed, 02 Sep 2026 01:19 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Wed, 02 Sep 2026 01:19 AM IST
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JE accused of misbehaving with consumer, video goes viral
कादरचौक। क्षेत्र के विद्युत उपकेंद्र भूड़ा भदरौल के एक उपभोक्ता ने जेई पर अभद्रता कर धक्का देकर कार्यालय से बाहर निकालने का आरोप लगाया है। उपभोक्ता का मोबाइल फोन भी छीनने का प्रयास किया।
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इस मामले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि ऐसे किसी वीडियो का संवाद न्यूज एजेंसी पुष्टि नहीं करता है।
क्षेत्र के गांव पचौरी नगला निवासी भुवनेश शर्मा का कहना है कि विद्युत उपकेंद्र पर शिकायती पत्र लेकर गए थे, उनके गांव में बिजली की समस्या थी, जिससे गांव के तमाम लोग परेशान हैं। उपकेंद्र पर तैनात जेई विशंभर दयाल से मिले और उन्हें शिकायती पत्र दिया।
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आरोप है कि शिकायती पत्र पर सुनवाई की जगह अभद्रता की। उपकेंद्र से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। उपभोक्ता का कहना था कि गांव में लगातार बिजली की समस्या बनी रहती है, इससे लोग बेहद परेशान हैं। वायरल वीडियो को लेकर क्षेत्र में व्यापक चर्चा है।
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इधर, जेई विशंभर दयाल ने बताया कि उपभोक्ता के गांव में ट्रांसफॉर्मर आंशिक खराब है। शाम तक सही कर दिया जाएगा। उपभोक्ता शिकायत करने आए थे। उपभोक्ता ने खुद अभद्रता की थी।
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