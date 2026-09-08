Budaun News: सिटी में आज

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स्वास्थ्य शिविर : बिल्सी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से विकास खंड अंबियापुर के गांव मोहम्मदगंज में स्वास्थ्य शिविर सुबह दस बजे से।



रामलीला का मंचन : गांव नगला डल्लू स्थित जाहरवीर बाबा मंदिर के परिसर में चल रहे रामलीला मेले में रामलीला का मंचन अपराह्न दो बजे से।



महाकाल का शृंगार : बिल्सी के मोहल्ला संख्या पांच स्थित शिव शक्ति भवन एवं कुटी मंदिर में भक्तों की ओर से महाकाल का शृंगार शाम छह बजे से।

चालीसा का पाठ : बिल्सी के मोहल्ला संख्या चार स्थित श्रीसंकटमोचन दरबार एवं तहसील रोड स्थित बालाजी भक्ति धाम पर हनुमान जी का शृंगार कर चालीसा का पाठ सुबह आठ बजे से।