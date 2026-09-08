Budaun News: बारिश में घर की दीवार में उतरा करंट, बालक की मौत
बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:06 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:06 AM IST
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फैजगंज बेहटा। सुरैनी गांव में बारिश के दौरान घर की दीवार में उतरे करंट की चपेट में आने से पांच वर्षीय बालक की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजन बच्चे को उपचार के लिए चंदौसी के अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने पोस्टमॉर्टम कराने से मना कर दिया।
गांव निवासी पंकज राजपूत का बेटा प्रशांत रविवार को घर में खेल रहा था। लगातार हो रही बारिश के बीच घर की एक दीवार में अचानक करंट उतर आया। खेलते समय प्रशांत दीवार के संपर्क में आ गया। करंट की चपेट में आकर वह गंभीर रूप से झुलस गया। प्रशांत तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ा था। उसकी मौत से परिवार में कोहराम मच गया।
सीओ बिसौली अंशुमन श्रीवास्तव ने बताया कि परिजनों की ओर पुलिस को हादसे की सूचना नहीं दी गई है।
19 अगस्त को भी हुई थी मौत
ग्रामीणों के मुताबिक, सुरैनी गांव में करंट से मौत का यह दूसरा मामला है। 19 अगस्त को 25 वर्षीय पूरन प्रकाश घर के सामने घेर में कुट्टी मशीन का तार लगाते समय करंट की चपेट में आ गए थे। कई अस्पतालों में उपचार के बावजूद उनकी मौत हो गई थी। उस मामले में भी परिजनों ने पोस्टमॉर्टम नहीं कराया था।
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गांव निवासी पंकज राजपूत का बेटा प्रशांत रविवार को घर में खेल रहा था। लगातार हो रही बारिश के बीच घर की एक दीवार में अचानक करंट उतर आया। खेलते समय प्रशांत दीवार के संपर्क में आ गया। करंट की चपेट में आकर वह गंभीर रूप से झुलस गया। प्रशांत तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ा था। उसकी मौत से परिवार में कोहराम मच गया।
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सीओ बिसौली अंशुमन श्रीवास्तव ने बताया कि परिजनों की ओर पुलिस को हादसे की सूचना नहीं दी गई है।
19 अगस्त को भी हुई थी मौत
ग्रामीणों के मुताबिक, सुरैनी गांव में करंट से मौत का यह दूसरा मामला है। 19 अगस्त को 25 वर्षीय पूरन प्रकाश घर के सामने घेर में कुट्टी मशीन का तार लगाते समय करंट की चपेट में आ गए थे। कई अस्पतालों में उपचार के बावजूद उनकी मौत हो गई थी। उस मामले में भी परिजनों ने पोस्टमॉर्टम नहीं कराया था।
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