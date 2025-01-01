Budaun News: सिलिंडर दिलाने के बहाने फोन और एक हजार रुपये की ठगी
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:56 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:56 AM IST
विज्ञापन
उझानी। गैस सिलिंडर लेने के लिए बाजार पहुंचे ग्रामीण को बातों में उलझाकर एक हजार रुपये और मोबाइल फोन ठग लिया। काफी खोजबीन के बाद आरोपी पकड़ में नहीं आया तो उन्हें खाली हाथ घर लौटना पड़ा।
ठगी की घटना शुक्रवार दोपहर पुरानी अनाज मंडी में हुई। कोतवाली क्षेत्र के गांव गुड्डू सिंह एजेंसी से रसोई गैस सिलिंडर लेने के लिए साइकिल से आए। पुरानी अनाज मंडी में खड़े गुड्डू के पास एक युवक आया और उन्हें गैस सिलिंडर जल्दी दिलाने का भरोसा दिलाया।
उसी दौरान युवक ने उनका मोबाइल फोन अपने हाथ में ले लिया। मैसेज आने की कहकर उनसे एक हजार रुपये भी हथिया लिए। आरोप है कि गुड्डू को साइकिल के पास ही खड़े रहने की सलाह देकर युवक कहीं चला गया। गुड्डू बाद में गैस सिलिंडर भरवाए बिना ही घर लौट गए। सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि ऐसा कोई मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है। कोई अगर कोतवाली पुलिस से शिकायत करने पहुंचेगा तो जांच कराई जाएगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
ठगी की घटना शुक्रवार दोपहर पुरानी अनाज मंडी में हुई। कोतवाली क्षेत्र के गांव गुड्डू सिंह एजेंसी से रसोई गैस सिलिंडर लेने के लिए साइकिल से आए। पुरानी अनाज मंडी में खड़े गुड्डू के पास एक युवक आया और उन्हें गैस सिलिंडर जल्दी दिलाने का भरोसा दिलाया।
विज्ञापन
उसी दौरान युवक ने उनका मोबाइल फोन अपने हाथ में ले लिया। मैसेज आने की कहकर उनसे एक हजार रुपये भी हथिया लिए। आरोप है कि गुड्डू को साइकिल के पास ही खड़े रहने की सलाह देकर युवक कहीं चला गया। गुड्डू बाद में गैस सिलिंडर भरवाए बिना ही घर लौट गए। सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि ऐसा कोई मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है। कोई अगर कोतवाली पुलिस से शिकायत करने पहुंचेगा तो जांच कराई जाएगी। संवाद
विज्ञापन