Budaun News: एक युवक की सिर में गंभीर चोट तो दूसरे की फेफड़े और लिवर फटने से हुई मौत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बुधवार देर रात कल्याण चौक के पास उझानी निवासी दो सगे भाई समेत पांच दोस्त बदायूं की ओर से चाय पीकर कार से उझानी लौट रहे थे। इसी दौरान सड़क पर उनकी कार के सामने सांड़ आ गया। उसे बचाने के प्रयास में चालक ने कार को मोड़ा, जिससे कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर पलट गई।हादसे में कार सवार पांचों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को कार से बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल भेजा। राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर चिकित्सकों ने सागर और रामकेश को मृत घोषित कर दिया, जबकि सागर के भाई सक्षम और दोस्त अंकित के साथ एक अन्य घायल का राजकीय मेडिकल कॉलेज में उपचार कराया जा रहा है।बृहस्पतिवार को दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमॉर्टम कराया गया। रिपोर्ट आने के बाद हादसे में लगी चोटों की गंभीरता भी सामने आई है। सीओ उझानी राहुल पांडेय ने बताया कि दोनों युवकों के शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया है। हादसे के कारणों की जांच कराई जा रही है।