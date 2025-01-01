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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   One lakh extorted in the names of two police officers; accused arrested.

Budaun News: दो पुलिस अधिकारियों के नाम पर वसूले एक लाख, आरोपी गिरफ्तार

Tue, 13 Oct 2026 01:25 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:25 AM IST
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One lakh extorted in the names of two police officers; accused arrested.
आरोपी कुंवरपाल। - फोटो : 1
बदायूं। बेटे का नाम मारपीट के केस से निकलवाने का झांसा देकर एक महिला से एक लाख रुपये वसूल लिए। कासगंज जिले के सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र के गांव घवरा निवासी कुंवरपाल ने जिले के दो पुलिस अफसरों के नाम पर रकम वसूली थी। दोनों पुलिस अफसरों का नाम लेकर महिला को यकीन दिलाया था कि उसकी पहचान दोनों अफसरों से बहुत अच्छी है। महिला की शिकायत पर पुलिस की छानबीन में आरोप सही निकले। अलापुर थाना पुलिस ने आरोपी कुंवरपाल को गिरफ्तार कर लिया है।
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पुलिस के मुताबिक, म्याऊं निवासी महिला ने नौ सितंबर को थाने में शिकायत देकर आरोप लगाया था कि कुंवरपाल ने उसके बेटे का नाम डॉक्टर के साथ हुई मारपीट के मामले से निकलवाने का भरोसा दिया था। इसके लिए उसने पुलिस अधिकारियों तक अपनी पहुंच होने की बात कही थी। झांसे में आकर महिला ने उसे तीन किश्तों में एक लाख रुपये दिए। इनमें 10 हजार रुपये ऑनलाइन और बाकी रकम नकद दी गई थी।
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शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर केस में धाराएं बढ़ाई गईं। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
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सीओ दातागंज अशेष नाथ सिंह ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी के अन्य लोगों से रुपये लेने की भी जांच कराई जाएगी।
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