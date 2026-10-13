Budaun News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:03 AM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:03 AM IST
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धरना : सीएमओ कार्यालय परिसर में आशा संगिनियों का धरना प्रदर्शन सुबह नौ बजे से।
सेमिनार : राजकीय महाविद्यालय में वनस्पति विज्ञान विभाग की ओर से स्टूडेंट्स सेमिनार सुबह दस बजे से।
श्रीराम कथा : गांव खितौरा में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन शाम सात बजे से।
- उघैती स्थित गुप्ता चौक पर श्रीराम कथा का आयोजन रात आठ बजे से।
श्रीरामलीला मंचन : आसफपुर में आयोजित श्रीरामलीला में नारद मोह लीला का मंचन रात रात दस बजे से।
- बिल्सी के रामलीला मेला ग्राउंड पर श्रीराम जन्म की लीला का मंचन रात दस बजे से।
-दबतोरी गांव की रामलीला में धनुष यज्ञ, परशुराम-लक्ष्मण संवाद रात दस बजे से।
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सेमिनार : राजकीय महाविद्यालय में वनस्पति विज्ञान विभाग की ओर से स्टूडेंट्स सेमिनार सुबह दस बजे से।
श्रीराम कथा : गांव खितौरा में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन शाम सात बजे से।
- उघैती स्थित गुप्ता चौक पर श्रीराम कथा का आयोजन रात आठ बजे से।
श्रीरामलीला मंचन : आसफपुर में आयोजित श्रीरामलीला में नारद मोह लीला का मंचन रात रात दस बजे से।
- बिल्सी के रामलीला मेला ग्राउंड पर श्रीराम जन्म की लीला का मंचन रात दस बजे से।
-दबतोरी गांव की रामलीला में धनुष यज्ञ, परशुराम-लक्ष्मण संवाद रात दस बजे से।