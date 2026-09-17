Budaun News: धरने पर शामिल 54 पंचायत सहायकों को थमाया नोटिस

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समरेर विकास खंड में नियमित हाजिरी न लगाने और कार्य न करने पर 54 पंचायत सहायकों को नोटिस जारी किया गया है। विकासखंड में 58 ग्राम पंचायत हैं। एक में ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक नहीं है। सिर्फ तीन पंचायतों ने पंचायत सहायकों को नोटिस जारी नहीं किया। नोटिस में 54 पंचायत सहायकों से कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस कार्रवाई के बाद पंचायत सहायकों में खलबली मच गई है।डीपीआरओ यावर अब्बास ने बताया कि समरेर विकासखंड में ग्राम पंचायतों की ओर से 54 पंचायत सहायकों को नोटिस भेजे हैं। उन्होंने बताया कि पंचायतों की ओर से हाजिरी दर्ज न कराने और तय काम न करने पर यह कार्रवाई की गई है। नोटिस का संतोषजनक जवाब न देने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।