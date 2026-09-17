Budaun News: खाना खाकर सोया परिवार सुबह मिला बेहोश, दो पालतू कुत्ते भी बेसुध मिले

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नगर निवासी हरीशंकर शर्मा (70) मवेशियों की खरीद-फरोख्त का काम करते हैं। जिला अस्पताल में भर्ती हरीशंकर ने बताया कि मंगलवार रात उनके घर में लौकी और चने की दाल की सब्जी बनी थी। परिवार के सभी सदस्यों ने खाना खाया। उनके बड़े बेटे गोपाल ने दूध पिया था। इसके बाद सभी सो गए थे।जिला अस्पताल में उनके भाई नरेश शर्मा ने बताया कि सुबह करीब साढ़े नौ बजे तक घर से कोई बाहर नहीं निकला। इस पर हरीशंकर के व्यापारिक साझेदार साकिर के पुत्र शाहरुख ने गेट खुलवाने के लिए आवाज लगाई। आवाज देने पर गोपाल ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे उल्टी होने लगी। इसी बीच मोहल्ले के अन्य लोग भी पहुंच गए।घर के अंदर जाकर देखा तो हरीशंकर शर्मा, उनकी पत्नी घुन्नो देवी (65), बेटा गोपाल (25), गोपाल की पत्नी रूबी (23), बेटा निशु (20) और गोपाल का तीन वर्षीय पुत्र विभांस चारपाई पर बेसुध पड़े थे। पास ही घर में पाले गए दो कुत्ते भी बेहोशी की हालत में मिले। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई।अलापुर के पांच लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। उनका इलाज चल रहा है। सभी की हालत ठीक है। फूड प्वाइजनिंग जैसा ही कुछ लग रहा है। -सतीश चंद्र नागर, सीएमएस, जिला अस्पताल बदायूं