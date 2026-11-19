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मोहल्ला शिवपुरम गली नंबर दो निवासी बृजनंदन लाल गुप्ता के परिवार ने 16 नवंबर को नैना स्वीट्स से मिठाई खरीदी थी। घर पहुंचने पर जब मिठाई खाई तो घर के तीन सदस्यों की तबीयत बिगड़ गई। बाद में मिठाई का डिब्बा चेक किया तो अंदर सफेद और हरी फफूंदी मिली। मामले को गंभीर बताते हुए पीड़ित परिवार ने उत्तर प्रदेश सरकार के जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से मामले की जांच कर मिठाई के नमूने लेने और संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है।हालात बिगड़ने पर मेदांता हॉस्पिटल से किया संपर्कबृजनंदन लाल गुप्ता ने बताया कि ओम गुप्ता की बाइपास सर्जरी हो चुकी है। जब उन्होंने मिठाई खाई तो उनकी तबीयत खराब हो गई, जिस पर रात में ही मेदांता अस्पताल संपर्क किया। वहां से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से देखने के बाद में दवाइयां लिखी गईं। तब रात में पथिक चौक स्थित मेडिकल से दवाइयां लीं।इस तरह का कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है। न ही कोई शिकायत ही की गई है। बृहस्पतिवार को मामले को दिखवाएं। पीड़ित से भी बात करेंगे। उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। -सीएल यादव, सहायक आयुक्त खाद्य (द्वितीय)हमारे यहां से ऑनलाइन जोमैटो के माध्यम से छैने और परमल गए थे। शिकायतकर्ता से बात हुई थी। हमने अपने यहां पर दिखवाया। सब सही था। तबीयत बिगड़ने का कारण कुछ और हो सकता है। -अनेकपाल, मालिक नैना स्वीट्स