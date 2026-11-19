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एजेंसी कार्यालय की दीवार पर खुलने का समय सुबह 9:30 बजे से शाम पांच बजे तक अंकित है। बावजूद इसके उपभोक्ताओं का आरोप है कि सुबह 10 बजे तक भी कार्यालय का गेट नहीं खुलता। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोग सुबह आठ बजे से ही सिलिंडर लेने के लिए लाइन में लग जाते हैं। इनमें महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं।बिल्सी क्षेत्र के गांव हैवतपुर निवासी श्रीपाल, धर्मेंद्र, मुनीश और यामीन ने एजेंसी की व्यवस्था पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि निर्धारित समय पर कार्यालय खुलना चाहिए, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी न हो। इसी बीच गोदाम के पीछे झाड़ियों में घरेलू सिलिंडर रखे मिलने से मामला और गंभीर हो गया है। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि सिलिंडरों को जानबूझकर छिपाकर रखा जा रहा है ताकि उनकी कालाबाजारी की जा सके।वजीरगंज निवासी भोलू ने बताया कि वह सिलिंडर लेने एजेंसी पहुंचे थे, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ा। वहीं, जुबेर ने बताया कि सिलिंडरों से भरे दो ई-रिक्शा भेजे गए हैं, लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं है कि सिलिंडर कहां भेजे गए।वीडियो के बारे में जानकारी नहीं है, ऐसा अगर कोई मामला है तो बृहस्पतिवार को जांच कराई जाएगी। उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। -सतीश कुमार मिश्रा, जिला पूर्ति अधिकारी