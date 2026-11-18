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कलक्ट्रेट स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उप जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं के नाम भी मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। इसके लिए 21, 22, 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान चलेगा। इन दिनों बीएलओ सुबह 10 से शाम चार बजे तक अपने बूथ पर मौजूद रहेंगे।उन्होंने राजनीतिक दलों से बीएलए के माध्यम से अभियान का प्रचार कराने और मतदाता सूची का बीएलओ के साथ मिलान करने की अपील की। खासकर युवा और महिला मतदाताओं के नाम शामिल कराने पर जोर दिया गया। बीएलओ ग्राम सभा और वार्ड की बैठकों में मतदाता सूची पढ़कर सुनाएंगे। मतदाता सूची और मतदान केंद्रों का विवरण निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगा।बैठक में कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजीत यादव, भाजपा जिला मंत्री विश्वजीत गुप्ता, सपा प्रतिनिधि अशोक यादव, बसपा जिला महासचिव अन्नू पाल, अचल शर्मा, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार वर्मा और सरवर अली मौजूद रहे।विधानसभा क्षेत्र- कुल मतदाता-बिसौली -3,62,247-सहसवान -3,67,008-बिल्सी -3,02,939-बदायूं -3,15,871-शेखूपुर -3,54,470-दातागंज -3,50,475-कुल -20,53,010महिलाओं से 2.14 लाख ज्यादा हैं पुरुष मतदाताजिले की मतदाता सूची में पुरुषों की संख्या महिलाओं से 2,14,872 अधिक है। कुल 11,33,908 पुरुष और 9,19,036 महिला मतदाता दर्ज हैं। वहीं थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 66 है। विधानसभा क्षेत्रों में सहसवान 3,67,008 मतदाताओं के साथ पहले और बिल्सी 3,02,939 मतदाताओं के साथ सबसे पीछे है।इन तिथि में बूथ पर मिलेंगे बीएलओ-21 नवंबर (शनिवार)-22 नवंबर (रविवार)-28 नवंबर (शनिवार)-29 नवंबर (रविवार)मतदाता सूची प्रकाशित, एसडीएम ने किया मतदान केंद्र का निरीक्षणबिल्सी। नगर में एसडीएम गौरव आर्य की मौजूदगी में मंगलवार को मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ। लोगों ने मतदाता सूची में अपने और परिवार के सदस्यों के नामों के साथ अन्य जानकारियों का मिलान किया। एसडीएम ने सूची प्रकाशन से जुड़ी प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे प्रकाशित सूची में अपना और परिवार के सभी सदस्यों का नाम अवश्य जांच लें, ताकि मतदान के समय किसी प्रकार की परेशानी न हो। सूची में नाम या अन्य जानकारी गलत मिलने पर संबंधित अधिकारियों को अवगत कराकर निर्धारित प्रक्रिया के तहत संशोधन कराया जा सकता है। एसडीएम ने नगर के एनए इंटर कॉलेज और नन्नूमल जैन इंटर कॉलेज के मतदान केंद्र पहुंचकर निरीक्षण भी किया। इस मौके पर सूरज भारती, विनय कुमार सिंह आदि मौजूद रहे। संवाद