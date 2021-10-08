Budaun News: एसडीओ को धमकाने के आरोप में जेई काे हटाकर शाहजहांपुर भेजा

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मुख्य अभियंता बरेली मनीष के निर्देश पर अधीक्षण अभियंता अजय कुमार ने इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी किया। सात अक्तूबर को हुए विवाद में जेई ने एसडीओ पर गाली-गलौज व धमकी का आरोप लगाया था, जबकि एसडीओ ने जेई पर व्हाट्सएप कॉल पर अभद्रता करने का आरोप लगाया था। दोनों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाते हुए बरेली से लेकर लखनऊ तक के अफसरों को लिखित शिकायत की थी।विवाद में जिला मुख्यालय से मांगी गई रिपोर्ट के बाद मुख्य अभियंता ने जेई काे दोषी माना है। इसी आधार पर उनका दूसरे जिले में स्थानांतरण कर दिया गया है। -अजय कुमार, अधीक्षण अभियंता, बदायूं