Budaun News: सेक्स रैकेट पकड़े जाने के बाद जय भोले गेस्ट हाउस सील

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रविवार शाम पुलिस ने होटल पर छापा मारकर संचालक और मालिक समेत 10 युवकों और दो युवतियों को गिरफ्तार किया था। दोनों युवतियां मुरादाबाद की रहने वाली थीं। युवतियों को जेल भेजा जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक, एसएसपी अंकिता शर्मा ने पूरे मामले की जांच एसपी देहात हृदेश कठेरिया को सौंपी है।जांच रिपोर्ट के आधार पर हल्के के उपनिरीक्षक और कुछ पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने होटल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और डीवीआर कब्जे में ले लिए हैं। विवेचक सीओ बिल्सी आलोक सिद्धू फुटेज के आधार पर मामले की जानकारी कर रहे हैं।महज सौ मीटर पर चल रहा था अनैतिक काम, पुलिस को नहीं लगी भनकपुलिस आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। ताकि गैंगस्टर एक्ट समेत अन्य कड़ी कार्रवाई की जा सके। वहीं, ग्रामीणों का कहना है कि होटल में करीब दो माह से संदिग्ध गतिविधियां चल रही थीं। करीब 20 दिन पहले स्थानीय पुलिस को सूचना दिए जाने की बात भी सामने आई है। घटनास्थल से महज सौ मीटर दूर अस्थायी पुलिस चौकी होने के कारण स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल और गहरे हो गए हैं।जय भोले गेस्ट हाउस में अनैतिक गतिविधियां संचालित थीं। नायब तहसीलदार अमित कुमार और इंस्पेक्टर सर्वेंद्र शर्मा की मौजूदगी में होटल को सील कराया गया है। मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। - प्रियंका गोयल, एसडीएम बिसौली