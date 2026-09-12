Budaun News: अश्लील वीडियो वायरल होने के मामले में प्रधानाध्यापक निलंबित

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प्रधानाध्यापक से जुड़ा अश्लील वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर हुआ था। इसके बाद प्रधानाध्यापक के खिलाफ बीएसए और प्रबंध समिति के पास शिकायतें ग्रामीणों की ओर से गई थीं। ग्रामीणों ने प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन किया था।वीडियो के संबंध में विभिन्न स्तरों से सूचनाओं एवं शिकायतों के बाद स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद बीएसए ने प्रबंध समिति को पत्र जारी कर निलंबन की संस्तुति की थी। इधर, विद्यालय के प्रबंधक करतार सिंह ने बताया कि प्रबंध समिति की बैठक करने के बाद प्रधानाध्यापक को निलंबन करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद निलंबन आदेश जारी किया गया है। प्रधानाध्यापक के खिलाफ जांच कराने के लिए जांच अधिकारी की नियुक्त करने के लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा।