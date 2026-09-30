Budaun News: सितंबर में पहली बार सड़कों पर छाई धुंध, हुआ सर्दी का एहसास

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लगातार बारिश के कारण वातावरण में नमी काफी बढ़ गई है। यही कारण रहा कि मंगलवार सुबह मौसम में बदलाव देखने को मिला। शहर की प्रमुख सड़कों, खुले मैदानों और खेतों के आसपास धुंध अधिक नजर आई। सुबह घरों से निकलने वाले लोगों को कुछ दूरी तक सामने की चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं दीं। वाहनों की आवाजाही के दौरान चालकों को भी सावधानी बरतनी पड़ी। ग्रामीण इलाकों में भी खेतों और सड़कों के आसपास कोहरा दिखाई दिया।वायु मंडल में आद्रता 85 से 95 प्रतिशत हो जाती है। तब ऐसी स्थिति बनती है। इस समय रात में अभी ओस पड़ रही है। ऐसे में वाहनों से निकलने वाला धुआं ओस के पानी के साथ मिलकर धुंध बनाता है, जो मंगलवार सुबह के समय देखने को मिला। - डॉ. मनीष कुमार सिंह, प्रभारी कृषि विज्ञान केंद्र उझानी