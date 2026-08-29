Budaun News: गैस्ट्रोएंटेराइटिस के मरीज बढ़े, पेट और आंतों में जलन से रहें सावधान

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जिला अस्पताल के डॉ.आरके वर्मा के अनुसार, पेट और आंतों में संक्रमण होने पर दर्द, जलन और पाचन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। गैस्ट्रोएंटेराइटिस में पेट और आंतों में सूजन के कारण कई तरह के लक्षण सामने आ सकते हैं। पेट में दर्द इसके प्रमुख लक्षणों में शामिल है। यह दर्द लगातार रहने के बजाय कुछ-कुछ अंतराल पर भी हो सकता है। इसके साथ उल्टी, दस्त, मतली और पाचन संबंधी परेशानी भी हो सकती है। शरीर में पानी और जरूरी लवणों की कमी होने पर कमजोरी बढ़ सकती है।मौसम में उतार-चढ़ाव के बीच उमस बढ़ने से खानपान और पानी को लेकर विशेष सावधानी की जरूरत है। डॉक्टर का कहना है कि दूषित पानी या संक्रमित भोजन पेट और आंतों के संक्रमण का कारण बन सकता है। ऐसे में खुले में रखे खाद्य पदार्थों से बचने और साफ पानी का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है।पेट दर्द को न करें नजरअंदाजडॉक्टर के अनुसार पेट दर्द के साथ लगातार दस्त, उल्टी या अन्य पाचन संबंधी समस्या हो तो इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। संक्रमण बढ़ने पर स्थिति गंभीर हो सकती है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों में पानी की कमी का खतरा अधिक हो सकता है।