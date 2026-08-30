बदायूं: महिला को बातों में फंसाकर सोने की चूड़ियां ठगी, पैर छूकर लिया आशीर्वाद, फिर फरार हो गए जालसाज

बदायूं के उझानी में बाइक से गमछे खरीदने के बहाने दुकान पर पहुंचे दो युवक दुकानदार आशा रानी को अपनी बातों में उलझाकर सोने की दो चूड़ियां ठग ले गए। उन्होंने छह सौ रुपये देकर पहले छह गमछे खरीदे। फिर गमछों पर यह कहते हुए 21 सौ रुपये रख दिए कि वह अपनी चूड़ियों को गमछों के साथ दुकान के मंदिर में रख दें तो उनका धार्मिक कार्य पूरा हो जाएगा। घटना को अंजाम देकर दुकान से बाहर निकलते समय एक युवक ने पैर छूकर उनसे आशीर्वाद भी लिया। ठगी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई।

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पंजाबी कॉलोनी निवासी आशा रानी पति अजय सपरा के निधन के बाद से अपनी दुकान संभालती हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि बाइक सवार दो युवक रविवार को उनकी दुकान पर आए। दोनों ने 11 गमछे खरीदने के लिए बात की। गमछे कम थे, इसलिए उहोंने छह सौ रुपये देकर छह गमछे खरीदे। आरोप है कि बातचीत के दौरान ही दोनों युवकों ने उन्हें बड़े ही अजीब अंदाज में उलझा लिया। दोनों ने यह कहते हुए 21 सौ रुपये और दिए कि वह गमछों के साथ अपनी दोनों सोने की चूड़ियों को दुकान के मंदिर में रख दें तो उनका धार्मिक कार्य पूर्ण हो जाएगा। विज्ञापन



इसके बाद आशा दोनों की बातों में ऐसी उलझीं कि जैसे-जैसे उनसे जो कहा गया, वह करती चली गईं। कुछ देर बाद एक युवक बाहर निकला और बाहर खड़े होकर दूसरे का इंतजार करने लगा। आशा ने पुलिस को यह भी बताया कि जब दूसरा युवक दुकान से उठकर चला तो उन्हें भी अपने साथ कर लिया। दुकान के गेट पर उसने आशा के पैर छूए और आशीर्वाद लिया। पंजाबी कॉलोनी निवासी आशा रानी पति अजय सपरा के निधन के बाद से अपनी दुकान संभालती हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि बाइक सवार दो युवक रविवार को उनकी दुकान पर आए। दोनों ने 11 गमछे खरीदने के लिए बात की। गमछे कम थे, इसलिए उहोंने छह सौ रुपये देकर छह गमछे खरीदे। आरोप है कि बातचीत के दौरान ही दोनों युवकों ने उन्हें बड़े ही अजीब अंदाज में उलझा लिया। दोनों ने यह कहते हुए 21 सौ रुपये और दिए कि वह गमछों के साथ अपनी दोनों सोने की चूड़ियों को दुकान के मंदिर में रख दें तो उनका धार्मिक कार्य पूर्ण हो जाएगा।इसके बाद आशा दोनों की बातों में ऐसी उलझीं कि जैसे-जैसे उनसे जो कहा गया, वह करती चली गईं। कुछ देर बाद एक युवक बाहर निकला और बाहर खड़े होकर दूसरे का इंतजार करने लगा। आशा ने पुलिस को यह भी बताया कि जब दूसरा युवक दुकान से उठकर चला तो उन्हें भी अपने साथ कर लिया। दुकान के गेट पर उसने आशा के पैर छूए और आशीर्वाद लिया।

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