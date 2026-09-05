बदायूं में बाढ़: रामगंगा नदी में जलस्तर बढ़ने से सड़कें डूबी, मुश्किल हुई डर, नाव से आवागमन कर रहे ग्रामीण

बदायूं जिले के दातागंज क्षेत्र में रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सकतपुर गांव सबसे अधिक प्रभावित है, जहां ज्यादातर घरों में पानी घुस गया है। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों का घरों से निकलना बंद हो गया है। बीमार या जरूरी काम से जाने वाले ग्रामीणों को रामगंगा पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है।

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ग्रामीणों को रामगंगा नदी की बाढ़ के कारण साढ़े तीन किलोमीटर का रास्ता डेढ़ घंटे में नाव से तय करना पड़ रहा है। नाव तक पहुंचने के लिए उन्हें गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। इस दौरान सांप और अन्य विषैले कीटों के काटने का डर बना रहता है। सकतपुर के साथ कटकोरा और सिमरिया गांव के ग्रामीण भी इसी तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। रामगंगा नदी का पानी दातागंज क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा है। विज्ञापन



जलमग्न मार्ग और आवागमन की चुनौती

कई गांवों को जोड़ने वाले नगरिया खनू-गड़िया रंगीन मार्ग पर भेड़ा गांव के पास सड़क पर चार फीट ऊंचाई तक पानी भर गया है। इससे ग्रामीणों की पैदल आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई है। दोपहिया वाहन सवार भी इन मार्गों पर जाने से बच रहे हैं। ग्रामीणों को रामगंगा नदी की बाढ़ के कारण साढ़े तीन किलोमीटर का रास्ता डेढ़ घंटे में नाव से तय करना पड़ रहा है। नाव तक पहुंचने के लिए उन्हें गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। इस दौरान सांप और अन्य विषैले कीटों के काटने का डर बना रहता है। सकतपुर के साथ कटकोरा और सिमरिया गांव के ग्रामीण भी इसी तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। रामगंगा नदी का पानी दातागंज क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा है।कई गांवों को जोड़ने वाले नगरिया खनू-गड़िया रंगीन मार्ग पर भेड़ा गांव के पास सड़क पर चार फीट ऊंचाई तक पानी भर गया है। इससे ग्रामीणों की पैदल आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई है। दोपहिया वाहन सवार भी इन मार्गों पर जाने से बच रहे हैं।

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