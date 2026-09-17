फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Father-in-law and mother-in-law arrested in dowry death case; husband already in jail.

Budaun News: दहेज हत्या में ससुर-सास गिरफ्तार, पति पहले ही जा चुका है जेल

Thu, 17 Sep 2026 11:52 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:52 PM IST
विज्ञापन
Father-in-law and mother-in-law arrested in dowry death case; husband already in jail.
उझानी। पुलिस ने दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या के मामले में ससुर-सास को गिरफ्तार कर लिया। बृहस्पतिवार को दोनों को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस ने दोनों को बृहस्पतिवार को छतुईया रेलवे फाटक के आगे कछला के पास से पकड़ा। विवाहिता की हत्या के मामले में पति को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि नामजद देवर की गिरफ्तारी अभी बाकी है।
विज्ञापन

कासगंज के सोरों गेट क्षेत्र निवासी विनोद कुमार साहू की 10 सितंबर को उझानी थाने में दी तहरीर के आधार पर रेलवे रोड रामलीला मैदान के पास रहने वाले विशाल साहू, उसके पिता राजीव साहू, मां प्रिवीना साहू और भाई अर्जुन उर्फ सार्थक के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज किया गया था।
विज्ञापन

आरोप था कि अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उनकी बेटी नीतू साहू की हत्या कर दी गई है। मामले में केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने 12 सितंबर को विवाहिता के पति विशाल साहू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बृहस्पतिवार दोपहर पुलिस ने उसके पिता राजीव साहू और मां प्रवीना साहू को भी गिरफ्तार कर लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

वहीं, पुलिस विवाहिता के देवर नामजद अर्जुन उर्फ सार्थक की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि चौथे आरोपी को भी जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। टीम लगी हुई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed