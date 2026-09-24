Budaun News: नदेरी रोड पर बाइक सवार युवकों ने दो युवकों को घेरा

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पुलिस के अनुसार, कई युवक बाइकों से नदेरी रोड पर पहुंचे। नदेरी निवासी किशनवीर को फोन कर गांव से बाहर बुलाया। नदेरी निवासी किशनवीर ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि वह और उसका एक साथी अल्लैहपुर की ओर से बाइक से गांव लौट रहा था। जैसे ही वह गांव के नजदीक पहुंचा, करीब डेढ़ दर्जन युवक खेतों में छुपे हुए थे। वह किशनवीर को देखकर कच्चे रास्ते से बाइकों पर आ गए।आरोप है कि बाहर से आए युवकों ने दोनों युवकों से कहासुनी की और तमंचा तान दिया। पुरानी रंजिश के चलते जान मारने की नीयत से फायर कर दिया, जिसमें वह बाल-बाल बच गए। नदेरी चौराहे पर खड़ी डायल-112 पुलिस भीड़ देखकर मौके पर पहुंची। तब तक ग्रामीण भी आ गए। ग्रामीणों को देखकर बाहर से आए युवक बाइक छोड़कर भागने लगे। ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़कर तमंचा के साथ पुलिस के हवाले कर दिया। बाहर से आए युवक अपनी दो बाइक मौके पर छोड़ गए और नदेरी गांव के लोगों की दो बाइक लेकर भाग गए। मामला एक महिला से जुड़ा बताया जा रहा है। देर शाम तक दोनों बाइक मौके पर पड़ी रहीं। मौके पर भीड़ जमा रही। सीओ आलोक सिद्धू ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। मामले में रिपोर्ट दर्ज की जा रही है।