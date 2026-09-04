Budaun News: सांड़ के हमले में किसान और चौकीदार घायल
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:52 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:52 AM IST
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सिलहरी। सिविल लाइंस क्षेत्र के बदरपुर गांव में बृहस्पतिवार की शाम सांड़ ने अलग-अलग घटनाओं में किसान और नर्सरी के चौकीदार पर हमला कर दिया। दोनों को सांड़ ने सींगों से उठाकर पटक दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।
गांव निवासी किसान प्रेमचंद (48) उर्फ पप्पू सुबह खेत से घर लौट रहे थे। रास्ते में घूम रहे सांड़ ने पीछे से हमला कर सींगों से उठाकर कई बार पटका। मौजूद ग्रामीणों ने किसी तरह सांड़ को भगाकर किसान की जान बचाई।
दूसरी घटना में बदरपुर निवासी नर्सरी चौकीदार भीमसेन उर्फ काले श्रीवास्तव (53) पुत्र सियाराम श्रीवास्तव ड्यूटी पर जा रहे थे। रास्ते में उसी सांड़ ने पीछे से उन पर हमला कर सींगों से उठाकर जमीन पर पटक दिया। ग्रामीणों ने सांड़ को भगाया।
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ग्रामीणों का कहना है कि खेतों के रास्तों पर सांड़ों का झुंड घूमता है, जिससे किसानों को फसल की रखवाली के साथ ही आने-जाने में भी खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पशुओं को पकड़कर गोआश्रय स्थलों में भेजने की मांग की है। संवाद
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गांव निवासी किसान प्रेमचंद (48) उर्फ पप्पू सुबह खेत से घर लौट रहे थे। रास्ते में घूम रहे सांड़ ने पीछे से हमला कर सींगों से उठाकर कई बार पटका। मौजूद ग्रामीणों ने किसी तरह सांड़ को भगाकर किसान की जान बचाई।
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दूसरी घटना में बदरपुर निवासी नर्सरी चौकीदार भीमसेन उर्फ काले श्रीवास्तव (53) पुत्र सियाराम श्रीवास्तव ड्यूटी पर जा रहे थे। रास्ते में उसी सांड़ ने पीछे से उन पर हमला कर सींगों से उठाकर जमीन पर पटक दिया। ग्रामीणों ने सांड़ को भगाया।
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ग्रामीणों का कहना है कि खेतों के रास्तों पर सांड़ों का झुंड घूमता है, जिससे किसानों को फसल की रखवाली के साथ ही आने-जाने में भी खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पशुओं को पकड़कर गोआश्रय स्थलों में भेजने की मांग की है। संवाद