Budaun News: सांड़ के हमले में किसान और चौकीदार घायल

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गांव निवासी किसान प्रेमचंद (48) उर्फ पप्पू सुबह खेत से घर लौट रहे थे। रास्ते में घूम रहे सांड़ ने पीछे से हमला कर सींगों से उठाकर कई बार पटका। मौजूद ग्रामीणों ने किसी तरह सांड़ को भगाकर किसान की जान बचाई।दूसरी घटना में बदरपुर निवासी नर्सरी चौकीदार भीमसेन उर्फ काले श्रीवास्तव (53) पुत्र सियाराम श्रीवास्तव ड्यूटी पर जा रहे थे। रास्ते में उसी सांड़ ने पीछे से उन पर हमला कर सींगों से उठाकर जमीन पर पटक दिया। ग्रामीणों ने सांड़ को भगाया।ग्रामीणों का कहना है कि खेतों के रास्तों पर सांड़ों का झुंड घूमता है, जिससे किसानों को फसल की रखवाली के साथ ही आने-जाने में भी खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पशुओं को पकड़कर गोआश्रय स्थलों में भेजने की मांग की है। संवाद