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रेहडिया। मानदेय बढ़ाने, एचआर पॉलिसी लागू कराने और ईपीएफ कटौती की धनराशि नियमित रूप से कर्मचारियों के खातों में जमा कराने की मांग को लेकर रोजगार सेवकों ने 30 तारीख तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जा रहा है। मांगें पूरी न होने के चलते आंदोलन का निर्णय लिया है। रोजगार सेवकों ने संबंधित अधिकारियों से मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। उनका कहना है कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मांगों का समाधान किया जाना चाहिए। इस मौके पर विकास शर्मा, प्रदीप शर्मा सहित अन्य रोजगार सेवक मौजूद रहे। संवाद