बदायूं में दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार कंटेनर पलटने से बुजुर्ग की मौत, चचेरी-तहेरी बहनें गंभीर रूप से घायल

बदायूं जिले के हजरतपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर तेज रफ्तार कंटेनर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। हादसे में सड़क किनारे बकरियां चरा रहे बुजुर्ग और उनके परिवार की चचेरी-तहेरी बहनें दब गईं। हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई और दोनों बहनें घायल हो गईं। हादसे के बाद कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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ग्राम ग्योति निवासी रतिराम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी सात वर्षीय बेटी संध्या और उनकी भतीजी राधा पुत्री रामरतन हजरतपुर मोड़ रोड पर अवधेश के भट्ठे के सामने बकरियां चरा रही थीं। उनके चाचा रघुवीर के साथ दोनों बच्चियां गई थीं। दोपहर करीब 1:30 बजे हजरतपुर की ओर से तेज रफ्तार में आ रहा कंटेनर ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। जिसकी चपेट में आकर रघुवीर (60 वर्ष) की मौत हो गई।हादसे में दोनों बच्चियां भी गंभीर रूप से घायल हो गईं। ग्रामीणों ने तत्काल घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। बताया गया कि हादसे को मृतक के भतीजे पप्पू और रामरतन ने भी देखा। घटना के बाद चालक कंटेनर छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची हजरतपुर पुलिस ने घटनास्थल की जानकारी ली। परिजनों ने थाना हजरतपुर पहुंचकर अज्ञात चालक के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच के साथ चालक की तलाश में जुटी है।